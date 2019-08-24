22 لاعباً جزائرياً في الدوري التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

تنطلق اليوم بطولة الدوري التونسي وأهم ما يلاحظ هو أن أغلب الفرق التونسية قد دعمت صفوفها بلاعبين جزائريين، اعتماداً على النجاحات التي حققها بعض اللاعبين الجزائريين الذين لعبوا في الدوري التونسي على غرار يوسف البلايلي مع الترجي التونسي، واللاعب السابق للنجم الساحلي بغداد بونجاح ومن قبلهما فضيل مغاريا وغيره، الأمر الذي جعل الفرق التونسية تركز على التعاقدات مع اللاعبين الجزائريين وبدرجة أقل الليبيين والمصريين، مستغلين القرار الذي اتخذه الاتحاد المغاربي لكرة القدم القاضي بعدم اعتبار لاعبي دول شمالي أفريقيا أجانب.

وشهد ميركاتو هذا الصيف إقبالاً قوياً على التعاقد مع اللاعبين الجزائريين، حيث تعاقدت الفرق التونسية مع حوالي 22 لاعباً، والرقم قابل للارتفاع، والعدد الأوفر من اللاعبين الجزائريين وقعوا مع الترجي التونسي وهم بلال بن ساحة وعبدالقادر بدران وعبدالرؤوف بن غيث وإلياس الشتي، إضافة إلى يوسف البلايلي والمزياني، وبالتالي يكون العدد الإجمالي للجزائريين في الترجي التونسي ستة لاعبين.

كما أن اتحاد تطاوين قد انتدب خمسة لاعبين جزائريين وهم عبدالعزيز عبدالقادر وهيثم غريب ويوسف العيدودي والجيلاني بن شنان ومحمد صبري بن إبراهيم، وتعاقد النادي الصفاقسي بدوره مع ثلاثة لاعبين وهم ماليك أصفان وعبدالكريم خشمار ومحمد إسلام بكير إضافة إلى وجود اللاعب نذير القريشي.

أما النجم الساحلي فقد ضم إلى صفوفه لاعبين هما يانس تافر وسليم بوخنشوش إضافة إلى وجود المهاجم كريم العريبي، وقد انتدب النادي البنزرتي الجزائري جمال الدين شتال فيما تعاقد اتحاد بنقردان مع سفيان خليلي وعزز الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء مستقبل سليمان باللاعب الجزائري محمد عطية وانتدب نجم المتلوي الجزائري عبدالرحمن بن جامع.

الديربي الصغير

ويتضمن برنامج الجولة الأولى للدوري التونسي أربع مباريات ومنها مباراة الديربي الصغير الذي سيجمع بين النادي الأفريقي وضيفه جاره الملعب التونسي ويتحول حامل اللقب الترجي التونسي إلى تطاوين لمواجهة اتحاد تطاوين فيما ينزل النادي الصفاقسي ضيفاً على الاتحاد المنستيري ويستضيف الشبيبة القيروانية مستقبل سليمان أحد الصاعدين حديثاً إلى دوري المحترفين.

أما بقية المباريات فقد تم تأجيلها بحكم مشاركة ثلاثة فرق في بطولات أفريقيا «دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية» إضافة للبطولة العربية للأندية.