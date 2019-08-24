مدرب أهلي جدة يعتذر للجماهير

المصدر: الرياض - د ب أ

وجه المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للأهلي، اعتذاره للجماهير بعد سقوط الفريق في فخ التعادل 1 /‏ 1 أمام ضيفه العدالة، في مستهل مبارياته في الموسم الجديد ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين) أول من أمس.

وأشار إيفانكوفيتش خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إلى أن المشوار مازال طويلاً في المسابقة، مؤكداً أنه سيعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه في الفترة المقبلة.

وقال مدرب الأهلي: «أشعر بالحزن لأننا لم نستطع الانتصار وأعتذر للجميع. ما زلنا في بداية المسابقة وسنعمل على تصحيح الأخطاء التي حدثت اليوم».

أوضح إيفانكوفيتش «أحترم جميع اللاعبين وتشكيلات المباريات التي أخوضها هي الصحيحة من وجهة نظري».

أضاف المدرب الكرواتي «هناك مشكلة دائمة بين الخطوط ونعمل من أجل تصحيحها في التدريبات لنعالج معها أيضاً الجانب الهجومي، ونسعى للإسراع من إيقاعنا وتجنب اللعب البطيء».

ويشكل التعادل صدمة لجماهير الأهلي، التي تحلم باستعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ ثلاثة مواسم، لاسيما وأنه جاء أمام فريق يلعب للمرة الأولى في دوري المحترفين.