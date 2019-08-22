«فيفا» ينصف محمود «كهربا»

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن محمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، عن وصول بطاقته الدولية المؤقتة، من «فيفا».

وكان مسؤولو النادي البرتغالي لجأوا إلى «فيفا» من أجل استخراج بطاقة مؤقتة للاعب، حتى يتسنى له المشاركة مع فريقه الجديد، بعد أن رفض مسؤولو الزمالك إرسال بطاقة اللاعب إلى الاتحاد البرتغالي.

وقال «كهربا» عبر (تويتر) أنه سيتواجد مع فريقه في مباراته المقبلة، غداً، للمرة الأولى. وكان كهربا رحل عن الزمالك عقب انتهاء عقده مع الفريق الأبيض، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة نادي الزمالك، التي شددت على أن عقد اللاعب مع الفريق ما زال سارياً، بعدما قام بتجديده في وقت سابق.