الجزائري سليماني إلى موناكو

المصدر: موناكو - أ ف ب

انتقل المهاجم الجزائري الدولي إسلام سليماني من ليستر سيتي الانجليزي إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة.

وأعير سليماني الموسم الماضي إلى فنربغشة التركي حيث عجز عن فرض نفسه. وكان سليماني اكتشاف موسم 2013 ـ 2014 مع نادي سبورتينغ البرتغالي تحت إشراف ليوناردو جارديم مدرب موناكو الحالي. وستكون إعارة سليماني، المرتبط بعقد مع ليستر سيتي حتى 2021، مرفقة بخيار شراء عقد اللاعب المتوج أخيراً مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا .

وخضع اللاعب لفحص طبي أمس قبل انتقاله إلى موناكو الذي عانى كثيرا في الموسم الماضي وفي بداية الموسم الجديد بعد أن مني بهزيمتين بنتيجة 3 ـ 0 على يد كل من ليون في المرحلة الافتتاحية وميتز في الجولة الثانية.