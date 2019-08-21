العراق يطلق بطولة «زايد الخير»

المصدر: دبي - علي شدهان

لأول مرة، وبمبادرة عفوية، انطلقت في العاصمة العراقية بغداد منافسات بطولة تحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لكرة القدم بمشاركة 10 فرق بغدادية تمثل نخبة من الأكاديميات والمدارس الكروية في فئتي الشباب والكبار، على ملعب الكابتن علي سامي في منطقة البلديات في بغداد.

وتقام البطولة وفقاً لنظام الدوري الذي يؤهل صاحبي المركزين الأول والثاني إلى المباراة النهائية بعد تجميع أكبر عدد ممكن من النقاط.

وشدد علي سامي منظم البطولة على أن حب الإمارات وراء إطلاق اسم زايد الخير على البطولة، لافتاً إلى أن أبناء الشعب العراقي يحتفظون بحب فطري تجاه الإمارات قيادةً وشعباً لمواقفها الأخوية الطيبة تجاه العراقيين والعراق منذ سنوات عدة.

ونوّه سامي إلى أن الشعب العراقي يكن كل الود والمحبة لزايد الخير، مشيراً إلى أن العراقيين دائماً ما يتذكرون حكمة الشيخ زايد في الكثير من المواقف والظروف، معتبراً إطلاق اسم زايد الخير على البطولة، واجباً تجاه قائد عربي اتسم بالحكمة والعدل ومحبة جميع العرب، ومنهم أبناء العراق.