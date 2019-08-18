في إنجاز تاريخي.. مصر تفوز بكأس العالم لناشئي كرة اليد

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت مصر إنجازاً تاريخياً بالفوز بكأس العالم للناشئين تحت 21 عام بتغلبها على ألمانيا 32 - 28 في المباراة النهائية التي جرت بينهما اليوم والمقامة بمقدونيا.

واكتسحت مصر ألمانيا في الشوط الأول 19-13.

تأهل منتخب ناشئين كرة اليد إلى النهائى بالفوز على البرتغال41 /36 فى نصف النهائى بعد الفوز على ايسلندا بنتيجة 35/31 فى دور الـ 8 .

شهد مشوار منتخب اليد فى رحلة الصعود إلى النهائى تحقيق الفوز فى 7 لقاءات بدءًا من الدور الأول، الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16، ويحقق فوزا مستحقا على أيسلندا بنتيجة 35 /31 قبل الفوز على البرتغال 41 /36 فى نصف النهائى.

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.