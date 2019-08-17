خطوة عملاقة للزمالك نحو دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا

المصدر: أ ف ب

خطا نادي الزمالك المصري لكرة القدم خطوة عملاقة نحو التأهل الى دور الـ 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، باكتساحه مضيفه ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في مباراة ذهاب الدور التمهيدي الجمعة.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل الصومال، لكنها أقيمت على ملعب الجيش ببرج العرب بناء على رغبة مسؤولي نادي ديكاداها بسبب الظروف الأمنية في البلاد. ويستضيف الزمالك مباراة الإياب الجمعة المقبل.

سجل للزمالك المغربي أشرف بن شرقي (ق5 من ركلة جزاء و55)، وكانو مولي مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه (ق29)، وعمر السعيد (ق45)، ومحمود حمدي "الونش" (ق49)، وكريم بامبو (ق77)، ومصطفى محمد (ق80).