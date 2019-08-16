ناصر بن حمد يهنئ منتخب البحرين بكأس «غرب آسيا»

المصدر: بغداد - وكالات

تُوّج المنتخب البحريني بلقب النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 1 - صفر في المباراة النهائية في مدينة كربلاء، سجل الهدف عيسى موسى في الدقيقة 38، وعقب نهاية المباراة اختير سيد جعفر «البحرين» أفضل حارس في البطولة. واللقب هو الأول الذي يحرزه المنتخب البحريني في تاريخ مشاركاته في البطولة.

واستقبل الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بعثة المنتخب البحريني في مطار المنامة، وهنّأ اللاعبين بالإنجاز ونقل لهم تهنئة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وأكد أنهم كانوا خير سفراء للرياضة البحرينية في المحفل الإقليمي ليبرهنوا على المكانة والتطور التصاعدي لكرة القدم البحرينية وما تتضمنه من عناصر متميزة.

وأشار إلى أن إنجاز المنتخب يعد ثمرة من ثمار الدعم الكبير الذي يقدمه عاهل البحرين للحركة الرياضية، والذي نتج عنه تحقيق سلسلة من النجاحات والإنجازات لكل المنتخبات الوطنية، ومن بينها منتخبات كرة القدم التي طالما كانت واجهة مشرفة للوطن بمختلف المحافل الخارجية.