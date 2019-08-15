وحيد حاليلوزيتش مدرباً للمنتخب المغربي

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت الاتحاد المغربي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين الفرنسي-البوسني وحيد حاليلوزيتش مدربا لمنتخبه الأول خلفا للفرنسي هيرفيه رونار، بحسب صحيفة "هسبريس" الالكترونية المغربية.

وقال رئيس الجامعة فوزي لقجع في ندوة صحافية إلى جانب المدرب الجديد "يملك وحيد حاليلوزيتش معرفة بالكرة الإفريقية بعد تدريبه منتخبي الجزائر وكوت ديفوار".

وكان حاليلوزيتش توصل مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق مع فالديمار كيتا، مالك نادي نانت صاحب المركز الثاني عشر في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، لترك منصبه بعد موسم واحد فقط على رأس إدارته التقنية، وذلك تمهيدا لاستلام الإشراف على المنتخب المغربي.

وقال حاليلوزيتش إن هدفه الأول مع المنتخب المغربي يتمثل في التأهل لنهائيات كأس العالم (قطر 2022)، مشيراً إلى أن "هذه هي المرة الرابعة التي أحاول فيها قيادة منتخب إلى كأس العالم (...) بالنسبة لي هذا هدفي الأول".

وتابع "قيادة منتخب وطني تحد وشرف ومسؤولية كبيرة"، معتبراً أن عودته إلى المغرب هي أيضاً "عودة إلى الجذور لكونه لم ينس العام الذي قضاه مع الرجاء البيضاوي، حيث حقق الانتصارات".

وسبق لحاليلوزيتش التدريب في المغرب عندما قاد الرجاء البيضاوي (1997-1998) إلى لقب مسابقة دوري أبطال إفريقيا عام 1997، ويملك خبرة تدريبية في شمال القارة كونه أشرف على تدريب المنتخب الجزائري من 2011 إلى 2014 وقاده إلى إنجاز تاريخي ببلوغ ثمن نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وذلك في البرازيل 2014 قبل أن يخرج بصعوبة وبعد التمديد على يد ألمانيا التي توجت باللقب لاحقا.

كما أشرف على منتخبي كوت ديفوار (2008-2010) واليابان (2015-2018)، بالإضافة إلى أندية ليل ورين وباريس سان جرمان الفرنسية، الاتحاد السعودي، دينامو زغرب الكرواتي وطرابزون سبور التركي.