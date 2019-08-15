مؤمن زكريا خارج قائمة الأهلي المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكره بالأهلي المصري أن مؤمن زكريا لاعب الفريق يعتبر من النجوم الكبار داخل الفريق وله اسمه وتاريخه، مشيرا إلى أن النادي سيقف بجواره حتى النهاية.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس أن الجهاز الفني استقر على عدم قيد مؤمن زكريا في قائمة الاهلي للموسم المصري الكروي الجديد، مضيفا أنه بحاجه الي فترة علاج تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

أضاف عبدالحفيظ أن زكريا لن يعود للملاعب قبل شهر فبراير القادم، وسوف يستكمل تدريباته مع الفريق قبل إقرار الموقف النهائي بالنسبة له وهو ما أبلغ به اللاعب نفسه.

وفيما يتعلق باللاعب هشام محمد، أوضح مدير الكرة بالأهلي أن اللاعب يعتبر أحد ابناء النادي، والجهاز الفني ترك له حرية اتخاذ القرار في موقفه حتى يحقق أكبر استفادة مالية.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن اللاعب لديه عروض عربية وأخري محلية من الاتحاد السكندري وسموحه، موضحا أن النادي سينتظر لحين إنهاء مفاوضاته معهم.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز بعد غد السبت في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، التي يسعى الفريق الأحمر، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 36 لقبا، لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسم الماضي لمصلحة غريمه التقليدي الزمالك.

ويطمح الأهلي للفوز بالثنائية المحلية، بعدما سبق له الحصول على لقب الدوري المصري في شهر يوليو الماضي للمرة الحادية والأربعين في تاريخه.