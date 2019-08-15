البحرين تتوّج بلقب بطولة غرب آسيا

المصدر: أ ف ب

توج المنتخب البحريني بلقب النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا لكرة القدم بفوزه على نظيره العراقي 1-صفر في المباراة النهائية في مدينة كربلاء الأربعاء.

وهذا اللقب هو الأول الذي يحرزه المنتخب البحريني في تاريخ مشاركاته في البطولة.

بدأ المنتخب العراقي المباراة ضاغطا على مرمى المنتخب البحريني، الذي عمد الى التراجع للمحافظة على مناطقه الدفاعية ونجح بفضل تركيزه الدفاعي باحتواء اندفاع صاحب الارض والجمهور.

وشهد الشوط الأول محاولة خطرة واحدة مباشرة للمنتخب العراقي وكانت تسديدة لكرة أرضية لعلاء مهاوي تصدى لها الحارس البحريني سيد محد جعفر (ق32).

وخلافا لمجريات اللعب، ومن هجمة بحرينية سريعة مرتدة من المنتصف وبعد تمريرتين فقط تمكن عيسى موسى من التخلص من مدافعي المنتخب العراقي ويسدد من وضع مريح كرة قوية عالية بقدمه اليسرى هز بها شباك الحارس جلال حسن في الدقيقة (ق38).

مع بداية الشوط الثاني رمى المنتخب العراقي بكل ثقله في محاولة للتعديل مبكرا في الوقت الذي حاول فيه المنتخب البحريني الاعتماد على المحاولات المرتدة والوصول إلى الحارس العراقي، الذي رد كرة صعبة سددها محمد الرميحي في الدقيقة (ق53) رد عليها العراقي علاء عباس براسية مرت الكرة فيها فوق العارضة بقليل (ق55).

وعلى الرغم من الضغط المتواصل للمنتخب العراقي صمد المنتخب البحريني بفضل التكتل الدفاعي حتى نهاية المباراة.