الزمالك المصري يطرح 10 الأف تذكرة للبيع لمباراة ديكاداها الصومالي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك المصري اليوم الأربعاء، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مساء اليوم قبل مواجهة الفريقين بعد غد الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويلتقي الزمالك، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة، مع ديكاداها في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة القارية على ملعب (الجيش المصري) بمنطقة برج العرب في الإسكندرية.

وقال منصور في مؤتمر صحفي اليوم أنه سيتم طبع 10 آلاف تذكرة لتلك المواجهة بناء علي موافقة الجهات الأمنية علي هذا الأمر.

وكان الفريقان المصري والصومالي اتفقا على إقامة مباراتي الذهاب والعودة في مصر.

ويطمح الزمالك لاستعادة لقب دوري الأبطال الغائب عن خزائنه منذ عام 2002، بعدما توج ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية) في الموسم الماضي.