الاتحاد السعودي إلى ربع نهائي أبطال آسيا بفوز متجدّد على ذوب آهن

المصدر: أ ف ب

جدد الاتحاد السعودي فوزه على ذوب آهن الايراني وتغلب عليه 4-3 في إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم الاثنين في الدوحة ليبلغ الدور ربع النهائي.

وكان الاتحاد فاز ذهابا بنتيجة 2-1 في المباراة التي اقيمت في دبي.

وسجل الأرجنتيني إيميليانو فيكيو (ق45) ومحمد باقر صيدقي (ق54 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي رومارينيو (ق64 و70) أهداف الاتحاد، والتشيلي لويس خيمينيز (ق53 خطأ في مرمى فريقه) وهادي محمدي (ق72) والنيجيري ماكي كريسانتوس (ق83) أهداف ذوب آهن.

وتخوض الأندية السعودية والإيرانية مواجهاتها المباشرة في المسابقة القارية على أرض محايدة نظرا لانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها الاتحاد بطل المسابقة القارية مرتين عامي 2004 و2005، الدور ربع النهائي منذ عام 2011.

ويلتقي الاتحاد الفائز في المواجهة المرتقبة بين القطبين السعوديين الهلال والأهلي.

وكان ذوب آهن قد أنهى دور المجموعات متصدرا المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة من ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات، بينما حل الاتحاد ثانيا في الثانية برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخسارة.