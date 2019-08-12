العراق يلحق بالبحرين إلى نهائي "غرب آسيا"

المصدر: أ ف ب

لحق المنتخب العراقي بنظيره البحريني إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا، بفوزه على المنتخب اليمني 2-1 الأحد على استاد كربلاء الدولي في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وكان المنتخب المضيف بحاجة إلى التعادل فقط ليحسم بطاقته إلى النهائي بعدما جمع 7 نقاط من مبارياته الثلاث الأول، فيما كان المنتخب اليمني بحاجة إلى الفوز ليحسم البطاقة بفارق المواجهة المباشرة مع العراق، الذي أنهى منافسات المجموعة بـ 10 نقاط أمام فلسطين (7) الفائزة اليوم على سوريا 4-3 في مباراة هامشية.

وبدأ المنتخب العراقي المباراة بأداء سريع، مصمما على التسجيل باكرا ومباغتة نظيره اليمني، الذي كان صاحب الفرصة الأولى بتسديدة خطيرة لمحسن قراوي كان لها الحارس محمد حميد بالمرصاد (ق12).

وفرض المنتخب العراقي إيقاعه على اللقاء تدريجيا وأربك مدافعي اليمن بمحاولات عدة، تقدم من واحدة منها برأسية لإبراهيم بايش (ق26) الذي سجل هدفه الدولي الأول، قبل أن يضيف حسين علي الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 31.

لم يختلف حال الشوط الثاني عن سابقه بالنسبة للمنتخب العراقي، فتابع سيطرته بفضل خبرة لاعبيه مقابل تراجع نظيره اليمني الذي فاجأ أصحاب الأرض بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق عبد الواسع المطري من كرة أرضية سددها من بين المدافعين على يمين الحارس محمد حميد (ق90).

ويلعب العراق في المباراة النهائية أمام البحرين الأربعاء على استاد كربلاء الدولي.

من جهته، اختتم المنتخب الفلسطيني مشاركته بفوز معنوي على حساب نظيره السوري 4-3 على الملعب ذاته.