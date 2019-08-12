الأهلي المصري يكتسح "اطلع برة" برباعية

المصدر: أ ف ب

حقق الأهلي المصري فوزا كبيرا على "مضيفه" نادي اطلع برة من جنوب السودان برباعية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما الأحد على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المفترض أن تقام مباراة الذهاب على أرض بطل جنوب السودان على أن يكون الإياب في 23 الحالي على أرض الأهلي، لكنها أقيمت على ملعب الفريق المصري بناء على رغبة مسؤولي نادي اطلع برة بسبب الظروف الأمنية في البلاد.

سجل للأهلي، الذي حجز بنسبة كبيرة بطاقته لدور الـ 32، التونسي علي معلول (ق17 من ركلة جزاء)، والمغربي وليد أزارو هدفين (ق32 و48)، وأحمد الشيخ (ق90+3).

تسيّد الاهلي، المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا 8 مرات، الشوط الأول نظرا لفارق الخبرات والامكانات الفنية والبدنية مقارنة بلاعبي اطلع برة حديث العهد بالمشاركات الافريقية، حيث تأسس النادي العام 2013.

وأسفر ضغط الأهلي عن ركلة جزاء إثر عرقلة عمرو السولية، انبرى لها علي معلول وسددها على يسار الحارس خميس دانيال، محرزا هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 17.

واستغل لاعبو الفريق "الأحمر" الارتباك الواضح في صفوف الفريق المنافس، وتناوبوا على إهدار الفرص عبر كل من وليد أزارو، رمضان صبحي، حسين الشحات وصالح جمعة، كانت كفيلة بخروج الاهلي فائزا بنتيجة أكبر، كما تصدت العارضة لتسديدة مقصية من أزارو في الدقيقة 29.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 32 عبر أزارو بعد عرضية من حسين الشحات، قبل أن يهدر اللاعب ذاته فرصة سهلة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما وصلته كرة من الشحات سددها بجوار القائم الأيمن.

وتابع الأهلي ضغطه في الشوط الثاني، وأضاف أزارو الهدف الثالث لفريقه والثاني الشخصي له، مستغلا عرضية عمر السولية ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس دانيال (ق48).

وأنقذت العارضة بطل جنوب السودان من هدف جديد للبديل النيجيري جونيورة أجايي (ق70)، الذي وقف له لاحقا الحارس بالمرصاد (ق90+2).

ولم يستكن الأهلي إلا بتسجيله الهدف الرابع عبر البديل أحمد الشيخ بتسديدة قوية على يمين دانيال (ق90+3).