تركي آل الشيخ يزف بشرى سارة لموهوبي 5 دول عربية

المصدر: وكالات

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، قبوله الموهوبين في كرة القدم من 5 دول عربية للانضمام إلى أكاديمية فريقه الجديد ألميرا.

جاء ذلك وفق ما أعلنه آل الشيخ عبر صفحته في موقع "فيسبوك" حيث دون منشوراً قال فيه: "بعد الانتهاء من تعاقدات الفريق وبعد الانتهاء من اعتماد مشروع الأكاديمية... سوف يكون هناك مجال كبير للمواهب في السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب للانضمام لأكاديمية الفريق وسندربهم ونجهزهم مع أفضل مدربين ليكونوا نجوم المستقبل، شباب البلدان المذكورة كونوا مستعدين... لمستقبل مشرق في كرة القدم".

وكان آل الشيخ، قد نفى في منشور سابق أنباء زعمت تقديم نادي آلميريا طلبات ضم لاعبين من الدوري المصري في الفترة المقبلة.

وقال آل الشيخ في منشور بموقع "فيسبوك": "لم يتفاوض آلميريا مع أي لاعب في الدوري المصري"، مضيفا: "لا يوجد أي خطط من هذا القبيل في الموسم الحالي، لا أعلم أين مصدر هذه الشائعات، .. من لديه أي عرض رسمي يظهره في الإعلام".