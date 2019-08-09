شاهد.. احتفالات عميد الأندية الجزائرية بذكرى تأسيسه الـ 98

المصدر: البيان الالكتروني

احتفل فريق مولودية الجزائر "عميد الاندية الجزائرية" الأربعاء بعيد ميلاده الـ 98 الموافق ليوم الـ 7 أغسطس 2019.

وبهذه المناسبة نظم أنصار العميد (الشناوة) احتفالاً من نوعا خاص على طول الشريط الساحلي لكيتاني بباب الوادي في العاصمة الجزائرية، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

وقد صنع "الشناوة" مباشرة بعد غروب الشمس أجواء رائعة عندما قاموا باشعال المئات من الألعاب النارية في الوقت نفسه.

يذكر أن كلمة الشناوة تعني الصينيين باللغة الفرنسية (Les chinois)، وهي تسمية أنصار المولودية في الجزائر وصفاً لكثرتهم.