«كاف» حسمها.. الترجي بطل أفريقيا

المصدر: القاهرة - أ ف ب

حسم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء أمس، الجدل حول نهائي الأبطال بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي، باعتباره الأخير خاسراً في مباراة الإياب، ليتيح بالتالي للفريق التونسي الاحتفاظ باللقب.

وقررت لجنة الانضباط، أمس، «اعتبار نادي الوداد البيضاوي خاسراً في إياب الدور النهائي»، ما يمنح اللقب للفريق التونسي نظراً لأن مباراة الذهاب التي أقيمت في الرباط انتهت بالتعادل 1-1.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغريم الترجي التونسي 50 ألف دولار بسبب الألعاب النارية ورمي المقذوفات على أرضية الملعب، كما تم تغريم رئيس الترجي حمدي المدب 20 ألف دولار وتوجيه توبيخ له بسبب تصرفه مع أحمد أحمد رئيس «كاف». وشملت العقوبات أيضاً مباراتين دون حضور جمهور للفريق التونسي مع تأجيل التنفيذ لمدة 12 شهراً.

وفي المقابل سلط «كاف» غرامة مالية على الوداد المغربي قدرها 35 ألف دولار بسبب الانسحاب ورمي جماهيره الألعاب النارية على المستطيل الأخضر.

وأثارت مباراة الإياب التي أقيمت في أواخر مايو الماضي، جدلاً واسعاً؛ إذ شهدت انسحاب الفريق المغربي من أرض الملعب احتجاجاً على تعطل تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم «في إيه آر». وعلى رغم تسليم لاعبي الترجي الكأس في نهاية المباراة، عاد الاتحاد القاري بعد أيام وقرر إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة، في خطوة ألغتها محكمة التحكيم الرياضي «كاس» لاحقاً.