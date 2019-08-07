محمد صلاح يتبرع لمعهد الأورام بـ 3 ملايين دولار

المصدر: البيان الالكتروني

أكد وزير النقل المصري، كامل الوزير، أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح، قد تبرع بثلاثة ملايين دولار "نحو 50 مليون جنيه مصري" لصالح المعهد القومي للأورام.

وكان نجم ليفربول الإنجليزي قد عبر عن تضامنه مع أسر قتلى ومصابي الحادث الإرهابي، الذي شهدته القاهرة في الساعات الأولى من صباح الاثنين، وفقاً لسكاي نيوز عربية.

وقتل نحو 20 شخصاً على الأقل فيما أصيب نحو 30، من جراء انفجار سيارة تحمل متفجرات وقع بشارع كورنيش النيل في منطقة السيدة زينب، أمام معهد الأورام وسط القاهرة.

وكتب محمد صلاح في تغريدة على موقع "تويتر": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام".

والثلاثاء أكد الوزير المصري على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، انضمام صلاح لقائمة المتبرعين للمعهد.

ونشر الوزير على صفحته قائلاً: "فخر مصر محمد صلاح يتبرع بـ 3 ملايين دولار لصالح معهد الأورام".

إلا أن صلاح لم يعلن بالشكل الرسمي، المعهود عنه، عن تبرعه لصالح عمليات الترميم الجارية، والتي قاربت من 100 مليون جنيه مصري ، سواء عن طريق منصاته بمواقع التواصل الاجتماعي، أو وكيل أعماله رامي عباس، كما حدث في وقت سابق وقت تبرعه لصالح صندوق تحيا مصر.