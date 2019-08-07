الهلال السعودي يضع قدماً في ربع نهائي أبطال آسيا

المصدر: أ ف ب

قاد الفرنسي بافيتيمبي غوميس فريقه الهلال السعودي الى فوز مثير على مضيفه ومواطنه الأهلي عندما حول تأخره مرتين الى فوز 4-2 الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

تقدم الأهلي مرتين بواسطة السوري عمر السومة (ق6) ودجانيني تفاريس من الرأس الأخضر (ق39) ولكن الهلال سجل رباعية حملت تواقيع غوميس (ق16 و48 و65) وعبدالله الحافظ (ق81).

وبهذا الفوز خطا الهلال خطوة كبيرة نحو بلوغ ربع النهائي قبل مباراة الإياب التي يستضيفها في 13 الحالي.

ورغم البداية الحذرة إلا أن الأهلي افتتح التسجيل في وقت مبكر عندما توغل عبدالفتاح عسيري بكرة داخل منطقة الجزاء قبل أن يلعبها للسومة الذي عالجها قوية على يمين عبدالله المعيوف (ق6).

وبعد هذا الهدف اندفع الهلال للهجوم ونجح في تعديل النتيجة إثر كرة عرضية لعبها الفرنسي غوميس داخل الشباك (ق16).

وتقدم الأهلي مجدداً من هجمة مرتدة حيث انطلق تفاريس بكرة من منتصف الملعب قبل ان يسددها على يسار عبدالله المعيوف (ق39).

وأدرك الهلال التعادل مجدداً عندما فشل محمد العويس في إبعاد كرة الإيطالي سيباستيان جوفينكو لتجد غوميس الذي صوبها قوية داخل المرمى (ق48).

ولاحت فرصة للهلال لإضافة هدف ثالث ولكن كرة سالم الدوسري اعتلت العارضة (ق52) اتبعه جيوفينكو بكرة مماثلة (ق55).

ومن كرة عرضية كاد الأهلي أن يسجل هدفاً ثالثاً لولا تدخل الدفاع الذي حول رأسية عمر السومة للركنية (ق63) قبل أن تتحول الهجمة للهلال ويخطف غوميس الكرة من أمام البديل يزيد البكر ويلعبها على يمين محمد العويس (ق65).

واحتسبت ركلة ركنية للهلال فشل دفاع الأهلي في تشتيتها لتجد عبدالله الحافظ المتربص امام المرمى فتابعها داخل الشباك من مسافة قصيرة (ق81).