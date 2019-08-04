ناد مصري يعلن تعاقده مع نيمار وميسي العرب

المصدر: د ب ا

نجح مجلس إدارة نادي الإسماعيلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، في إتمام 3 صفقات جديدة لدعم فريق الكرة في الموسم الجديد.

وأعلن الإسماعيلي عبر موقعه الرسمي اليوم ضم صانع الألعاب العراقي همام طارق الملقب بــ"ميسي العرب" وخليل حجي "نيمار" وحمد الزوري.

وأنهى محمد خلف مدير التسويق بالإسماعيلي إجراءات التعاقد مع اللاعب العراقي والذي لعب لعدة أندية أبرزها القوة الجوية العراقي بجانب شباب أهلي دبي والظفرة الإماراتي والاستقلال الإيراني.

كما تعاقد خلف مع خليل حجي نيمار (21 عاما) والذي لعب للزمالك وخاض فترة معايشة في روما الإيطالي لينضم بعدها لفريق زيورخ السويسري ثم فاتيما البرتغالي. كما خاض تجربة احتراف قصيرة مع الأفريقي والنجم الساحلي التونسيين.