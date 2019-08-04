الدوري المصري ينطلق 19 سبتمبر

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، عامر حسين، أن الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز «النسخة 61» سينطلق في 19 سبتمبر المقبل، ويستمر حتى الأسبوع الأول من يونيو 2020، وتقرر إقامة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر موسم 2017- 2018 يوم 18 سبتمبر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أمس عقب اجتماع بين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ومندوبي الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة، للاتفاق على التصور النهائي لجدول البطولة ونظام المسابقة واللوائح الجديدة.

وأكد عامر حسين وجود رغبة جماعية من الأندية بعودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم الجديد، خاصة بعد النجاح الذي حققه الحضور الجماهيري في الأمم الأفريقية والسلوك المثالي للجماهير، وهو ما يفتح الباب أمام عودتها بصورة طبيعية في كل المسابقات.