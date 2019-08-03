زيدان يقترب من الانضمام للمنتخب الجزائري

المصدر: البيان الالكتروني

نقلت صحيفة النهار الجزائرية عن تقارير فرنسية أن مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي مُهتم فعلاً بخدمات الحارس الفرانكو-جزائري “لوكا زيدان”.

وأضافت الصحيفة أن إهتمام بلماضي بحارس فريق راسينغ سانتاندار الإسباني يعود لتقدم حارس "محاربي الصحراء" الحالي رايس وهاب مبولحي في السن.

وكشفت الصحيفة أن ابن الأسطورة زين الدين زيدان يُريد بدوره اللعب للمنتخب الجزائري، عكس والده الذي لعب للمنتخب الفرنسي.

يذكر أن "لوكا زيدان" هو خريج مدرسة فريق ريال مدريد قبل أن يُعار للعديد من الأندية بسبب عدم فرضه لنفسه مع الميرينغي.