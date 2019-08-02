تركي آل الشيخ يشتري نادي ألميريا الإسباني

المصدر: أ ف ب

اشترى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية تركي آل الشيخ نادي ألميريا الإسباني الذي ينافس في الدرجة الثانية، بحسب ما أعلن الطرفان اليوم "الجمعة"،مقابل نحو 20 مليون يورو.

وكتب النادي الاندلسي في حسابه على موقع تويتر "نرحب بالمالك الجديد معالي المستشار تركي آل الشيخ"، فيما غرد الاخير مع صورة يرتدي فيها قميص النادي الأحمر والأبيض "مغامرة جديدة ادعو لي".

وأشارت تقارير صحافية الى ان قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو إضافة إلى سبعة ملايين لتسوية ديونه.

ونشر النادي فيديو لآل الشيخ يغادر مقر النادي وحوله بعض الصحافيين، وصورة له مع المدير العام الجديد للنادي المصري محمد العاصي.

وكان آل الشيخ نشر صورة له مع البرتغالي بيدرو ايمانويل الذي قاد التعاون السعودي الى المركز الثالث في الموسم المنصرم علق عليها "نقاش عن مشروع قريب"، ليكون ايمانويل (44 عاما) مرشحا لخلافة المدرب أوسكار فرنانديز.

وأضاف النادي ان خصص 200 ألف يورو لدعم مؤسسة ألميريا المسؤولة عن فريق الاحتياجات الخاصة.