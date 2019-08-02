محترف الهلال السوداني يغيب عن لقاء الوصل

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

تسلم نادي الهلال السوداني خطاباً رسمياً صادماً من الاتحاد الأردني لكرة القدم رفض من خلاله إرسال بطاقة النقل الدولية للاعب التونسي شهاب بن فرج. وخاطب نادي الهلال الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا باستخراج بطاقة نقل دولية مؤقتة للاعب.

وكان اللاعب قد تعاقد مع الهلال في العشرين من يوليو الماضي لمدة عام، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية، لكن النادي لم يرفق اسم اللاعب في الكشف الأفريقي لعدم حصوله على بطاقة النقل الدولية، ومن المنتظر أن يتلقى الهلال ردًا حاسمًا من (فيفا) بشأن وضعية بن فرج خلال الساعات المقبلة، وأفادت مصادر بنادي الهلال غياب اللاعب شهاب عن المشاركة مع الفريق في الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا، وربما البطولة العربية. ويلعب الهلال في البطولة الأفريقية أمام رايون سبورت الرواندي، فيما يقابل الوصل الإماراتي في البطولة العربية.

أعلن نادي الهلال عن خوضه مواجهة ودية مع فريق جورماهيا الكيني بملعبه استعداداً لمواجهة فريق ريون سبورت الرواندي يوم (11) أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال افريقيا، ومن المرجح أن يخوض الهلال أمام الفريق الكيني مباراتين يومي الجمعة والأحد، وذلك ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة الحادي عشر من الشهر الجاري، ضد فريق رايون سبورت الرواندي في الدور التمهيدي.

أما المريخ السوداني فأعلن إبراهيم حسين (ابراهومة) المدير الفني للفريق عن تطلّعه للوصول إلى مراكز متقدمة بمنافسة دوري أبطال أفريقيا، ذاكراً أن تركيزه حالياً على مواجهة شبيبة القبائل الجزائري. ويحل المريخ ضيفاً على شبيبة القبائل في التاسع من أغسطس الجاري ضمن ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

وقال إبراهومة إن إعداد فريقه يمضي على نحو مثالي، وأنه يطمح في خوض تجربة ودية ثالثة قبل التوجه إلى الجزائر. وأشار مدرب الأحمر إلى أنّ مواجهة الوداد البيضاوي لا تشغل باله في الوقت الراهن وكل التركيز سيكون على منافسهم الجزائري.

إطلاق سراح

وفي شأن مغاير أفرجت السلطات السودانية عن لاعب المريخ والمنتخب الوطني سيف تيري بعد شهر في السجون، والمتهم بالمشاركة مع آخرين بالاعتداء على أحد أقسام الشرطة بالخرطوم، وكانت أوراق اعتماد اللاعب سيف حول الضمان قد تسببت في تأخير إطلاق سراحه، وحدد السابع من الشهر المقبل بداية جلسات محاكمته، بعد أن قدم أوراق ضمان بمنزل أسرته.