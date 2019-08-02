الزمالك يضم «كهربا» المحترف في البرتغال بقائمته الأفريقية

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أنهى مسؤولو نادي الزمالك المصري إجراءات قيد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في القائمة الأفريقية، استعداداً للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يفتتح الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة فريق ديكيداها أف سي بطل الصومال، ومن المقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في مصر، أحد أيام 9 أو 10 أو 11 ذهاباً، وأحد أيام 23 أو 24 أو 25 أغسطس إياباً.

والمفاجأة أن إدارة النادي قررت ضم اللاعب محمود عبد المنعم «كهربا»، ضمن القائمة الأفريقية، على الرغم من رحيله إلى الدوري البرتغالي دون علم ناديه، وشهدت الفترة الماضية أزمة بين كهربا الذي يلعب حالياً لفريق ديسبروتيفو دي أفيس ببطاقة دولية مؤقتة، وبين إدارة النادي، حيث يرغب اللاعب في زيادة قيمة عقده السنوية، وهو ما رفضته إدارة الزمالك.

وشهدت القائمة أيضاً وجود الظهير الأيمن مصطفى فتحي، الذي أبعدته الإصابة عن الفريق لمدة طويلة، في حين لم يوجد اللاعب محمد أوناجم، المنضم حديثاً من فريق الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بسبب قيده في القائمة الأفريقية لفريقه المغربي.

وتواجد في القائمة ثلاثة حراس مرمى، هم محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، إضافة إلى اللاعبين محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي «الونش»، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، حازم إمام، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز «زيزو»، محمد حسن، إسلام جابر، يوسف إبراهيم «أوباما»، أشرف بنشرقي، مصطفى فتحي، محمود عبد الرازق «شيكابالا»، محمد عنتر، أيمن حفني، أحمد سيد «زيزو»، كريم بامبو، محمود عبد المنعم «كهربا»، خالد بوطيب، عمر السعيد، ومصطفى محمد.