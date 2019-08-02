«كاف»: حسْم موقف لقب دوري أبطال أفريقيا قريباً

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أمس، أن اللجان المختصة سوف تجتمع قريباً لاتخاذ القرار النهائي بشأن مباراة الإياب بنهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2018/‏‏‏ 2019 التي جمعت بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

كانت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس» أصدرت قراراً جزئياً أول من أمس، يفيد بإلغاء قرار الكاف، الذي يقضي بإعادة مباراة إياب الدور النهائي على ملعب محايد، بعدما رأت عدم اختصاص اللجنة التنفيذية بالكاف بإصدار القرار بإعادة المباراة.

وذكر كاف في بيان نشره أمس أن «كاس» ألغت قرار اللجنة التنفيذية لأسباب إجرائية، وسيعاد الأمر للجنة المختصة لاتخاذ القرار. وأضاف البيان: «ويعلن كاف أن الجهات المختصة ستجتمع قريباً لاتخاذ القرار وسيتم إرسال التفاصيل للمعنيين».