مونبيلييه يراقب كشريدة في سوسة

المصدر: تونس - صالح قادري

حل أول من أمس بمدينة سوسة، مسؤول من فريق مونبيلييه الفرنسي، لمراقبة والتفاوض مع إدارة النجم الساحلي حول المدافع وجدي كشريدة، والذي يملك الجنسيتين التونسية والفرنسية. ويسعى النادي الفرنسي لضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية، في خانة اللاعبين الفرنسيين، للاستفادة من جهوده دون استهلاك الحد المسموح به من اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي.

ومن جهة أخرى، خاض النجم الساحلي ثاني مباراة ودية له جمعته بفريق الضمك السعودي، الذي يدربه التونسي محمد الكوكي، وفاز الفريق التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، سجلها بلال الماجري والجزائري سليم بوخنشوش في الشوط الأول، وأضاف حازم الحاج حسن الهدف الثالث في الشوط الثاني، وتصدى حارس مرمى النجم أشرف كيري لركلة جزاء لصالح الفريق السعودي في نهاية الشوط الأول للمباراة.