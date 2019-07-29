معلول ينضم لأساطير الأهلي المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

كان اللاعب التونسي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي، صاحب لقطة ختام أطول نسخة في تاريخ الدوري المصري، استمرت قرابة 362 يوماً، بعدما استغل خطأ عماد السيد حارس الزمالك، ونجح في إحراز هدف فريقه، في لقطة ستسجل في ذاكرة جمهور الأهلي، الذي أشاد بمعلول بعدما تصدر ترتيب هدافي الفريق برصيد 8 أهداف.

وكانت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، هي الحلقة الأخيرة من الموسم، وبرغم أن فريق الأهلي حسم اللقب من الجولة الماضية، بالفوز على المقاولون العرب، إلا أن فرحة جماهيره اكتملت بهزيمة الزمالك بهدف دون رد، في مباراة تتمتع بالخصوصية، على اعتبار أنها بطولة منفصلة بين الغريمين.

ودخل معلول الذي تعاقد مع الأهلي في صيف عام 2016، مقابل 700 ألف دولار، قادماً من الصفاقسي التونسي، قائمة اللاعبين الأجانب الأساطير، ممن نالوا استحسان الجمهور المصري، منهم، الأنغوليان غلبيرتو وفلافيو، والغاني أحمد فيلكس وغيرهم، خصوصاً أن الموسم الحالي لم يشهد طفرة في الصفقات الأجنبية، لكن اللاعب التونسي، الذي تناديه الجماهير المصرية بـ «علولو»، لفت الأنظار بسبب الأداء الجيد والروح العالية، وساهمت أهدافه في حسم الفوز لصالح فريقه في أكثر من مناسبة.