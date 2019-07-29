«شباب مصر» لليد ثالث العالم

المصدر: مدريد - د ب أ

فاز المنتخب المصري لكرة اليد للشباب، أمس، بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم للشباب المقامة حالياً بإسبانيا، بفوزه على المنتخب البرتغالي 37 - 27، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب المصري 17- 15، وفي الشوط الثاني تفوق المنتخب المصري، وحسم اللقاء بفارق 10 أهداف.

وكان المنتخب المصري خسر في الدور قبل النهائي أمام نظيره الفرنسي 33 / 35، ليلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وحرص محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول والمنتخب المصري، على تهنئة المنتخب بالبرونزية. وقال عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: ألف مبروك لمنتخب مصر لكرة اليد. إنجاز كبير ومعتاد من كرة اليد المصرية بالتوفيق دائماً.