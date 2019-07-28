الوصل يواجه الهلال السوداني والجزيرة مع النصر العماني

المصدر: دبي - العوضي النمر

أوقعت قرعة دور الـ 32 لـ «كأس محمد السادس للأندية الأبطال»، التي أقيمت مساء أمس في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة ممثلي 32 نادياً عربياً، فريق الوصل في مواجهة الهلال السوداني في «زعبيل» أول مباراة له بالبطولة، فيما يحل الجزيرة ضيفاً على النصر العماني،وأكد أحمد البلوشي مدير المكتب الإعلامي بنادي الوصل، في تصريحات خاصة لـ«البيان الرياضي» عقب القرعة أن مواجهة «الإمبراطور» والهلال السوداني، ستكون صعبة، متمنياً أن يتم الحسم في مباراة الذهاب بملعب «زعبيل»، لكي تكون المهمة سهلة في الإياب.

من ناحية اخرى اسفرت القرعة عن مواحهة النجم الساحلي بطل النسخة الماضية مع شباب الأردن، ويلعب القوة الجوية العراقي مع السالمية الكويتي، والعربي الكويتي مع الاتحاد السكندري ، والعهد اللبناني مع اتحاد جدة، والكويت مع الشرطة العراقي،وشباب قسنطينة الجزائري مع المحرق البحريني، الإسماعيلي المصري مع أهلي بنغازي الليبي، النجمة اللبناني مع الترجي التونسي، مولودية الجزائر مع ظفار العماني، أولمبيك أسفي المغربي مع المتأهل من المجموعة الاولى، الرجاء البيضاوي المغربي مع هلال القدس الفلسطيني، المتأهل من المجموعة الثانية مع الشباب السعودي، الجيش السوري مع نواذيبو الموريتاني، المريخ السوداني مع الوداد البيضاوي .

جاءت القرعة متوازنة، وشهدها رشيد الطالبي وزير الشباب والرياضة المغربي ومحمد روراوة نائب رئيس الاتحاد العربي، وراعت عدم مواجهة ناديين من دولة واحدة في الدور الأول.

ومن المقرر أن تُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب وصولاً لنصف النهائي، على أن تُقام مباراة النهائي في العاصمة المغربية الرباط، ويصدر الاتحاد العربي الجدول الرسمي للمباريات خلال الساعات المقبلة بعد تحديد مواعيدها، ويقام دور الـ 32 من 20 أغسطس إلى 6 أكتوبر المقبلين، ودور الـ 16 من 18 - 30 أكتوبر.