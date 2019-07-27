شاهد.. سارسيل الفرنسية تمنح ميداليتها لمحرز

المصدر: البيان الالكتروني

حصل رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الانجليزي وقائد المنتخب الجزائري لكرة القدم والحائز على كأس إفريقيا للأمم 2019، على ميدالية مدينة سارسيل الفرنسية؛ المدينة التي ولد ونشأ فيها.

وتسلم محرز الميدالية في مقر بلدية سارسيل من رئيسها باتريك حداد.

وعلق محرز على تكريمه بقوله: إنه لشرف عظيم أن أكرم من مدينة عشت فيها شطرا كبيرا من حياتي، وبالتأكيد هذا التتويج ترك إحساسا طيبا لدي، وأنا جد فخور بذلك.

أما رئيس بلدية سارسيل، فقال: مسيرة محرز مذهلة على جميع الأصعدة، وهي مسيرة مشرفة لأحد أبناء مدينتنا سارسيل الذي ولد ودرس هنا، ولم يغادرها إلا بعد سن الـ 18، عندما أصبح راشدا ليتجه لفضاءات أخرى، حيث ارتقى سريعا سلم المجد على الرغم من الصعوبات، ونحن نكرمه لانجازاته ونجحاته الرائعة، وهو مثال للعزيمة وتحقيق النجاح وللشباب الباحث عن المجد.

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