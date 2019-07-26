سوريا تلعب مبارياتها في تصفيات كأس آسيا والمونديال على ملاعب الإمارات

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم أنه اختار دولة الإمارات أرضاً لمنتخب بلاده خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأشار رئيس الاتحاد السوري فادي دباس في تصريح لوكالة فرانس برس إلى أن هذا القرار «جاء بعد ترحيب وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم».

وأضاف «سيتم لاحقاً اختيار الملاعب التي سيخوض عليها منتخبنا مبارياته»، منوهاً بالجالية السورية الكبيرة الموجودة في الإمارات و«التي سيكون لها دور كبير في مؤازرة المنتخب».

وستلعب سوريا في التصفيات المزدوجة في المجموعة الأولى إلى جانب الصين والفليبين وجزر المالديف وغوام، على أن تنطلق مبارياتها في سبتمبر المقبل.

ويفرض الاتحادان الآسيوي والدولي لكرة القدم حظراً على الملاعب السورية إن كان على صعيد الأندية أو المنتخبات منذ نحو ثماني سنوات بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد.

وكان منتخب سوريا اختار ملاعب ماليزيا أرضاً بديلة له في التصفيات المزدوجة الماضية لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019.