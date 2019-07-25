الأهلي بطلاً للدوري المصري للمرة الـ 41

المصدر: أ ف ب

أحرز الأهلي لقبه الرابع تواليا في الدوري المصري لكرة القدم والحادي والأربعين في تاريخه، بعد موسم ماراثوني طويل استمر نحو سنة هو الأطول منذ انطلاق الدوري العام 1948، بفوزه الكبير على مضيفه المقاولون العرب 3-1 بملعب الجيش ببرج العرب في مباراة مؤجلة من المرحلة 33.

سجل للأهلي التونسي علي معلول (ق26) وحسين الشحات (ق63 و71) وللمقاولون التونسي سيف الجزيري (ق90+1).

ورفع الأهلي رصيده إلى 77 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف والفائز على الإسماعيلي 3-1، قبل لقاء القمة بينهما الأحد المقبل بملعب الجيش.

على ملعب بتروسبورت، انتزع الزمالك المركز الثاني من بيراميدز بفوزه في مباراته المؤجلة من المرحلة 27، رافعا رصيده إلى 72 نقطة مقابل 70 لبيراميدز، فضمن المشاركة في دوري ابطال أفريقيا فيما يشارك بيراميدز في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

وجاء الشوط الأول لمباراة المقاولون والأهلي متوسطا فنيا سيطر الأخير على أغلب فتراته بحكم دوافع لاعبيه نحو الحفاظ على اللقب، مقارنة بلاعبي المقاولون الذين خاضوا اللقاء بأعصاب هادئة بعدما ضمن الفريق المركز الخامس.

تنوعت هجمات الأهلي من الطرفين والعمق لخلخلة دفاع المقاولون المتكتل، وشكلت اختراقات رمضان صبحي وحسين الشحات وخلفهما وليد سليمان بعض الخطورة على مرمى محمود أبو السعود، وكاد صبحي يحرز هدف التقدم للأهلي من عرضية الشحات ولكنه تباطأ ليخرجها الدفاع (ق17).

تعددت الركلات الثابتة للأهلي على حدود منطقة جزاء المقاولون، ومن إحداها سدد سليمان كرة ارتدت من الدفاع لمعلول غير المراقب سددها إلى يسار أبو السعود محرزا هدف التقدم (ق26).

تحول المقاولون للهجوم واستغل لاعبو الأهلي اندفاع أصحاب الأرض فشكلوا هجمات مرتدة خطيرة.

ومن هجمة جميلة بين محمد هانى ووليد سليمان وصلت عرضية للشحات سددها قوية أخرجها أبو السعود إلى ركنية بصعوبة (ق34).

هدأ إيقاع المباراة مع بداية الشوط الثاني وإن كان المقاولون الأفضل انتشارا وسيطرة على وسط الملعب، في حين تراجع لاعبو الأهلي للدفاع حفاظا على هدف التقدم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، ومن إحداها نجح حسين الشحات في إضافة الهدف الثاني للأهلي مستغلا تمريرة البديل صالح جمعة سددها إلى يمين أبو السعود (ق63)، ثم أضاف الثالث بعدما راوغ البوركينابي فاروق كابور بطريقة جميلة وسدد إلى يسار الحارس (ق71).

وفي الدقيقة الأولى من الوقت البدل عن ضائع أحرز التونسي سيف الجزيري هدفا شرفيا للمقاولون من تسديدة مرت إلى يمين الحارس محمد الشناوي.

وفي المباراة الثانية، سجل للزمالك محمود علاء (ق14 من ركلة جزاء) وأحمد السيد "زيزو" (ق47) وعمرو السعيد (ق59) وللإسماعيلي الناميبي بنسون شيلونغو (ق37).

ترتيب الدوري:

1 - الأهلي 77 نقطة من 33 مباراة

2 - الزمالك 72 من 33

3 - بيراميدز 70 من 34

4 - المصري 52 من 34

5 - المقاولون العرب 48 من 34

6 - مصر المقاصة 46 من 34

7 - الاسماعيلي 43 من 34

8 - طلائع الجيش 41 من 34

9 - انبي 40 من 34

10 - وادي دجلة 40 من 34

11 - الاتحاد السكندري 39 من 34

12 - حرس الحدود 38 من 34

13 - الانتاج الحربي 38 من 34

14 - سموحة 38 من 34

15 - الجونة 38 من 34

16 - بتروجت 35 من 34

17 - الداخلية 27 من 34

18 - النجوم 26 من