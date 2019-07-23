أحمد حسن يكشف موقفه من البقاء في بيراميدز

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد أحمد حسن المشرف العام علي فريق الكرة بنادي بيراميدز المصري أنه سوف يحسم موقفه النهائي من الاستمرار في فريقه من عدمه خلال يومين .

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية اليوم الاثنين "عملت مع حسام البدري وهادي خشبه في بيراميدز ورحيلهم سيؤثر بكل تأكيد".

وأضاف "قصرت في حق نفسي، واتمنى خوض تجربة التدريب مرة أخرى، العودة للملاعب كمدرب أمر أميل اليه كثيرًا، تعلمت من مدربين كُثر وأرى ان الفرصة جاءت للعودة للتدريب مرة أخرى".

وأوضح "وجودي كمدرب مساعد في الفترة المقبلة أراها صعبة، من حقي الحصول على فرصتي كمدير فني".

وتابع: "طُرح إسمي كمدير فني للمنتخب المصري، شرف لأي شخص ان يتواجد في هذا المنصب، خدمت منتخب بلادي كلاعب ومدير للمنتخب في مرحلة لم أكن أحبها، وجودي في الجهاز الفني لمنتخب مصر أمر يسعدني بالتأكيد".