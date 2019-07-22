سرقة منزل لاعب الأهلي المصري

المصدر: البيان الالكتروني



تعرض منزل لاعب نادي الأهلي ومنتخب مصر سابقاً، شادي محمد، للسرقة واختفاء مبلغ مالي كبير، بالإضافة إلى ميداليات ودروع خاصة باللاعب.

وذكرت تقارير إعلامية أن أجهزة الأمن بالقاهرة كثفت من جهودها للكشف عن هوية اللصوص، وبينت التحريات الأولية والمعاينة، أن مجهولاً تمكن من دخول شقة اللاعب والاستيلاء على المسروقات، وأُخطرت بذلك النيابة التي تولت التحقيق، بحسب روسيا اليوم.

وذكرت التقارير أن شادي محمد اتهم زوجته وشقيقها بسرقة محتويات شقته في محضر رسمي بمدينة نصر، بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم الاستيلاء على بعض الدروع والميداليات من داخل شقته، وحرر محضراً بالواقعة.