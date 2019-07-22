النصر وضمك في افتتاح الدوري السعودي

المصدر: الرياض - د ب أ

اعتمدت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أمس، جدول مباريات الدور الأول للدوري الذي ينطلق يوم 22 أغسطس المقبل، ، ويستهل نادي النصر حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة ضيفه ضمك، ويلتقي أهلي جدة مع العدالة، في اليوم الأول.

فيما يفتتح الهلال مبارياته بمواجهة أبها، يوم 23 من الشهر نفسه، ويلعب التعاون مع الحزم واتحاد جدة مع الرائد.

وتختتم منافسات الجولة الأولى يوم 24 أغسطس بلقاءات الفتح مع ضيفه الشباب والفيصلي مع ضيفه الفيحاء والوحدة مع ضيفه الاتفاق.

وتقام الجولة الثانية يوم 29 أغسطس، ويتوقف الدوري لمدة 12 يوماً بسبب الأجندة الدولية، ثم تبدأ منافسات الجولة الثالثة يوم 13 سبتمبر، وتختتم يوم 15 من الشهر نفسه.