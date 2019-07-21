30 مليون يورو مهر البلايلي

المصدر: تونس - صالح قادري

علم «البيان الرياضي» من مصدر مقرب من الترجي التونسي أنه اشترط الحصول على 30 مليون يورو للتفريط في لاعبه الدولي الجزائري يوسف البلايلي المتوج بلقب أمم أفريقيا ، والذي أصبح محل اهتمام العديد من الفرق الأوروبية في مقدمتها ميلان الإيطالي إلى جانب فريقين عربيين.

وكان البلايلي خطف الأضواء في كأس أمم إفريقيا بمردوده المتميز خلال كل المباريات حيث مثل رقماً صعباً في تشكيل أبطال القارة وكان ضلعاً في مربع الخطر بهجوم «الخضر» الذي يتألف من «محرز- البلايلي - فيغولي- بونجاح». وتحسباً لرحيل النجم الجزائري تعاقد الترجي مع الغاني كوامي يونسو لمدة 4 سنوات ولعب كوامي لفرق سويدية ثم عاد إلى غانا وانضم لفريق اشانتي كوتوكو وسبق له تمثيل منتخب بلاده.