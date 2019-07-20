الهلال يُوقف التفاوض مع عموري

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعلن نادي الهلال السعودي عن وصول مفاوضاته مع اللاعب عمر عبدالرحمن «عموري» إلى طريق مسدود. وذكر النادي في بيان رسمي أصدره مساء أمس على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إدارة النادي قررت إيقاف التفاوض مع عموري مقدمة شكرها وتقديرها للاعب على الفترة التي قضاها في النادي، ومتمنية له التوفيق في المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن النادي كان متمسكاً بتمديد عقد اللاعب بعد نهاية فترة العلاج من الإصابة التي يخضع لها حالياً، لكن اللاعب وممثليه لم يردوا على العرض الرسمي للتمديد، الذي أرسلته إدارة الهلال.