من فخر العرب .. صلاح أم محرز؟

المصدر: البيان الإلكتروني

تفجر نقاش حاد بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عمن يستحق لقب فخر العرب من كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والحاصل على لقب هداف الدوري الانجليزي للمرة الثانية على التوالي، وبطولة دوري أبطال أوروبا رفقة فريقه، ونجم الجزائر الأول وبطل الدوري الإنجليزي والصاعد بثعالب الصحراء إلى نهائي أمم أفريقيا.

وأطلقت الركلة الحرة التي سجلها رياض محرز في الثواني الأخيرة من مباراة الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية في كرة القدم ضد نيجيريا، احتفالات صاخبة في الجزائر، مع بلوغ المنتخب نهائي البطولة للمرة الأولى منذ 29 عاما.

وكان مصريون وعرب قد أطلقوا لقب "فخر العرب" على محمد صلاح بعدما أصبح أول عربي يصل إلى القائمة القصيرة في التنافس على لقب أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، بعدما تألق في صفوف نادي ليفربول وسجل 44 هدفا في مختلف مسابقات موسم 2017/2018.

وكان المصريون ينتظرون تألق المنتخب المصري وخاصة صلاح لتعزيز فرص حصوله على لقب أفضل لاعب أفريقي للعام الثالث على التوالي، في مقابل رياض محرز وساديو ماني، مما جعل الأخيرين الأقرب للقب حاليا، مع تسجيلهما ثلاثة أهداف في البطولة الأفريقية بفارق هدف عن النيجيري أوديون إيجالو.

وتفاوتت تعليقات وتغريدات النشطاء بين متعصب لرأيه في أحد النجمين الكبيرين، وبين راءٍ أن كلا من "رياض محرز ومحمد صلاح لاعبين كبيرين ورفعا رأسنا وعم يعطوا صورة مشرفة عن العرب وعم يقولوا للعالم كلو انو الوطن العربي في عندو مواهب وكفاءات عالية، وقادرين يثبتوا انفسهم لما تتاح الهم الفرصة المناسبة .. خلونا ننبسط فيهم وبنجاحاتهم وحاجة مقارنات غبية" كما كتب أحد المغردين.

واتفق معه آخر مؤكداً "لماذا لا يكون الاثنان فخر العرب؟ مش واحد، نحن كمصريين نري أن فخر العرب الاتنين صلاح ومحرز".