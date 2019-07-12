مهند الطاهر يُعلن اعتزاله ويغادر السودان

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن قائد المنتخب الوطني السوداني وفريق هلال الأبيض مهند الطاهر، اعتزاله كرة القدم، والهجرة مع أسرته، جاء القرار مفاجئاً لجماهير الكرة السودانية.

ويعتبر مهند الطاهر من المواهب السودانية في ملاعب كرة القدم، وحظي بشهرة واسعة جعلته أنشودة لجماهير الكرة السودانية، ونادي الهلال السوداني الذي قدم معه مواسم رائعة محلياً وأفريقياً، ومع المنتخب الوطني، ليخوض تجربته الأخيرة مع فريق هلال الأبيض، ونجح في قيادته للتمثيل الأفريقي في المواسم الأخيرة.

على جانب آخر، أصدر الاتحاد السوداني لكرة القدم تعميماً جديداً حول إلزامية مشاركة اللاعبين تحت (21) سنة في بطولة الدوري الممتاز، منوّهاً بأن الخطاب السابق في الصدد ذاته بتاريخ 27 /‏11 /‏2018 كان قد أشار إلى وقوع غرامات مالية فقط على من يخالف مشاركة الفئة المذكورة، وحالياً يتوجب قيد لاعبين من هذه السن في الأندية التي لم يكن لها لاعبون دون الـ(21) آنذاك، بيد أن المشاركة في موسم 2018/‏ 2019، ستكون إلزامية، ومن يخالف سيفقد نتيجة المباراة، وناشد التعميم الأندية بالتعاون في هذا الشأن لما فيه مصلحة للأندية، وخدمة للمنتخبات الوطنية بتطوير قدرات صغار اللاعبين وصقلهم عبر المشاركات.