الرائد السعودي يضم دارسي

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن نادي الرائد السعودي، أمس، ضم المدافع فيصل دارسي (22 عاماً) إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعقد إعارة من أهلي جدة.

وذكر الرائد، عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة لاعب خط الدفاع فيصل دارسي (22 سنة) لنادي الرائد لموسم واحد».

وأضاف: «وسيكون اللاعب اليوم في مقر النادي ببريدة، وقدمت إدارة الرائد شكرها لإدارة الأهلي على تعاملها الراقي أثناء المفاوضات».

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان الأهلي إعارة مدافعه محمد الزبيدي إلى نادي الحزم لمدة موسم واحد أيضاً. كذلك أعلن الرائد ضم لاعب خط الوسط المغربي جلال الداودي لمدة موسمين، بعد انتهاء عقده مع حسنية أغادير المغربي.