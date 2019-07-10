القضاء الكويتي يمنح القادسية لقب دوري 2017

المصدر: الكويت – احمد عبد اللطيف

وضع القضاء الكويتي الاتحاد الكويتي لكرة القدم في موقف صعب بعدما أصدر اليوم حكماً قضائياً من خلال محكمة التمييز والتي تعتبر أعلى درجات التقاضي في الكويت بمنح نادي القادسية لقب بطل الدوري الكويتي الممتاز لموسم 2016-2017 وتجريد نادي الكويت منه بعدما قبلت طعن الحكومة بإلغاء الحكم المستأنف بقضية الثلاث نقاط التي احتسبتها لجنة المسابقات لصالح نادي الكويت ضد النادي العربي بعدم أحقية مشاركة مدافع نادي الكويت فهد الهاجري في المباراة التي جمعت الفريقين بعدما صدر حكم أول درجة والاستئناف كان لصالح نادي الكويت ، ليصعب من موقف الاتحاد الذي سيكون بين نارين بتنفيذ الحكم الصادر من المحاكم الكويتية .

واذا نفذ سيكون هناك عقوبة من الفيفا ضد الاتحاد والأندية الكويتية التي لجأت للمحاكم المدنية وإن لم ينفذ حكم محكمة التمييز سيكون هناك عقوبة محلية لامتناع عن تنفيذ حكم محلي .