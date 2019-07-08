الترجي يتعاقد مع الإيفواري واتارا

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن نادي الترجي التونسي، أمس، ضم المهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا ليعزز به صفوف الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين.

وينضم واتارا /‏28 عاماً/‏ إلى الترجي قادماً من البنزرتي الذي يلعب له منذ عام 2017.

ونشر الترجي، عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، صورة للاعب برفقة حمدي المدب رئيس النادي، معلناً «عزز الترجي الرياضي التونسي صفوفه بالمهاجم الإيفواري إبراهيما واتارا الذي أمضى لفائدتنا عقداً بموسمين».

وتوّج الترجي في الموسم المنقضي بلقب الدوري التونسي للمرة الثالثة على التوالي والـ29 في تاريخه، بينما أنهى البنزرتي الموسم في المركز السادس.