الاتحاد السعودي يتعاقد مع فيكيو

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي، مع الأرجنتيني إيمليانو فيكيو، لاعب شباب الأهلي السابق، بتوصية من التشيلي خوسييه سييرا، الذي كان وراء تعاقد شباب الأهلي مع اللاعب نفسه في الموسم الماضي.

وكان شباب الأهلي، قد تعاقد مع فيكيو، على سبيل الإعارة قادماً من نادي سانتوس البرازيلي، ولكن اللاعب لم يستطع أن يفرض نفسه على التشكيلة الأساسية للفريق الأول بالنادي. ولم يجدد شباب الأهلي، استعارة فيكيو لموسم ثانٍ، وسمح له بالعودة إلى ناديه، والذي كان يبحث عن عرض خارجي للاعب، لصعوبة دخوله في التشكيلة الأساسية الحالية لنادي سانتوس.