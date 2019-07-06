الإماراتي سالم الشامسي مالكاً لبيراميدز المصري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن نادي بيراميدز، انتقال ملكيته إلى الإماراتي سالم الشامسي نائب رئيس النادي، بدلاً من المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر بيان رسمي أصدره النادي المصري. وجاء في البيان: «يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة، والجمهور المصري بصفة خاصة، عن الاستحواذ الكامل للإماراتي سالم الشامسي على نادي بيراميدز».

وأضاف: «يأتي الاستحواذ انعكاساً للعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات، ودعماً لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر، والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها»، ووجه المالك الجديد الشكر من خلال البيان إلى المالك السابق، على رؤيته الثاقبة، وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة، مؤكداً رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية.