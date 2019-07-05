الأهلي المصري يجدد استعارة رمضان صبحي رسمياً

المصدر: البيان الالكتروني

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميا عن تجديد عقد استعارة رمضان صبحي، لاعب هيديرسفيلد الإنجليزي لمدة موسم جديد، بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وجاء ذلك بعدما كلف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، المهندس خالد مرتجي عضو المجلس، بالسفر إلى لندن لإتمام إجراءات التعاقد خاصة بعدما طالت فترة التفاوض بين الطرفين.

وعقد مرتجي عدة جلسات مع مسؤولي هيديرسفيلد، ونجح في الاتفاق على كافة الشروط المالية، وغيرها، حتى تم توقيع العقود رسميا قبل قليل، وأصبح رمضان صبحي أحد لاعبي الأهلي في الموسم الجديد.