رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بشكل نهائي

المصدر: البيان الالكتروني

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر الصباح كتاباً من قبل اللجنة الأولمبية الدولية يفيد برفع الإيقاف عن الرياضة في الكويت بشكل نهائي على المستوى الخارجي.

وتأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ المراحل الثلاث من خارطة الطريق، المتمثلة في اعتماد النظام الأساسي للأندية الشاملة والمتخصصة واجراء انتخابات مجالس إداراتها، ثم اعتماد النظام الأساسي للاتحادات الرياضية وإجراء انتخابات مجالس إداراتها، وأخيراً اعتماد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية وإجراء انتخابات مجلس إدارتها.

يذكر أن اللجنة السداسية المشكلة من قبل الحكومة الكويتية المتمثلة في الهيئة العامة للرياضة، واللجنة الأولمبية الدولية قد اشرفت على تنفيذ خارطة الطريق.

وكانت الأولمبية الدولية، قد قررت تعليق النشاط الرياضي الكويتي في أواخر عام 2015 بحجة تدخل الحكومة في الشأن الرياضي، وعدم تماشي القوانين الرياضية مع الميثاق الأولمبي، وهي حجة واهية، ثم قررت رفع التعليق بشكل جزئي إلى حين تنفيذ خارطة الطريق، قبل أن ترفع التعليق بشكل نهائي، وفقا للصحف الكويتية.