سالم الشامسي يعلن استحواذه الكامل على بيراميدز المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن نادي بيراميدز عن مالكه الجديد، الإماراتي سالم الشامسي، في بيان رسمي أصدره مساء أمس الخميس، مؤكداً أن الاستحواذ يأتي انعكاساً للعلاقات المتميزة بين مصر والإمارات ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.

وقال بيان صادر عن النادي: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل للأستاذ سالم الشامسي على بيراميدز إف سي".

وأضاف البيان "يأتي هذا الاستحواذ انعكاسا للعلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعما لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر والتي أثبتت التجربة العملية نجاحها".

ووجه المالك الجديد أسمى آيات الشكر إلى المالك السابق المستشار تركي آل الشيخ على رؤيته الثاقبة وما بذله من مجهود كبير في سبيل إنجاح هذه التجربة.

وأكد الشامسي على رغبته الجادة في استمرار هذه التجربة الاستثمارية على النحو الذي يعود بالنفع والخير على مصر وشعبها وجماهير الكرة المصرية.