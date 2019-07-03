مصر تخطط لاستضافة السوبر الأوروبي

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

أعلن هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن هناك اتجاهاً قوياً للتقدم بطلب لاستضافة مصر لمباراة كأس السوبر الأوروبي خلال العامين المقبلين، بعد التنظيم الجيد لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والذي عاد بمكاسب كثيرة، على رأسها تطوير البنية التحتية للملاعب، وعودة الجماهير المصرية إلى المدرجات، بعد أن ظلت خالية قرابة ثماني سنوات.

وأضاف أبوريدة، أن مصر تدخلت لاستضافة كأس الأمم، في وقت بالغ الحرج، وذلك لإنقاذ هيبة الكرة الأفريقية، مؤكداً أن اتحاد الكرة الأفريقي «كاف»، حاول بالفعل إقامة البطولة على غرار مونديال 2018، الذي أقيم في روسيا، واستمر الإعداد له نحو 7 أعوام، في حين أن بلاده أنجزت تنظيم البطولة القارية في 4 أشهر فقط.